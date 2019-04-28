مقتل 11 شخصا في انقلاب حافلة بالمكسيك... بينهم 3 أطفال

وقال مويزي فيلاجرانا، رئيس أجهزة الطوارئ في بلدية ريو جراند بولاية زاكاتيكاس "لا يزال هناك ثلاث جثث داخل الحافلة لكن قد يكون هناك المزيد أسفلها"، وفقا لرويترز.
وأضاف أن الحادث ربما نجم عن نوم السائق.
Eleven dead, including three children, in Mexico bus accident https://t.co/AiHo06vXDB pic.twitter.com/RjJC0jLgkc— The Frontier Post (@TheFrontierPost) April 28, 2019
ومن بين المصابين 5 من دول أمريكا الوسطى يحملون تأشيرات دخول أصدرتها لهم الحكومة المكسيكية لأسباب إنسانية.
وكثيرا ما يستغل المهاجرون هذا النوع من التأشيرات للوصول إلى الولايات المتحدة.
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