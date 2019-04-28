نتنياهو يخضع مجددا لجلسة استماع في تهم تلقي رشوة وفساد

أكد المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت أن جلسة استماع مع رئيس الحكومة بنيامين نتيناهو ستقام في يوليو/تموز المقبل، حول شبهات بتلقيه الرشوة وتهم فساد.

القدس — سبوتنيك. وبحسب هيئة البث الإسرائيلية فقد "أوضح المستشار القانوني للحكومة أفيخاي مندلبليت مساء اليوم الأحد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو سيخضع لجلسة استماع في موعد أقصاه العاشر من شهر يوليو /تموز القادم".

© REUTERS / POOL الرئيس الإسرائيلي يعلن تكليف نتنياهو بتشكيل حكومة جديدة

وأضافت الهيئة بأن "مندلبليت أمهل وكلاء دفاع رئيس الوزراء حتى العاشر من الشهر المقبل لتنسيق موعد إجراء هذه الجلسة".

وذكرت الهيئة "وفي رسالة بعث بها بين المستشار القانوني للحكومة أن عدم تسوية مسألة أتعاب المحاماة لا يبرر أي تأخير في نقل مواد التحقيق إلى رئيس الوزراء أو إلى وكلاء دفاعه، موضحًا أن لا أثر لهذا الأمر على موعد إجراء جلسة الاستماع.

وأشارت هيئة البث في تقريرها إلى أن "محاميي نتنياهو لم يجمعوا بعد مواد التحقيق رغم كونها سانحة منذ حوالي أسبوعين بداعي انهم لم يتقاضوا أتعاب المحاماة".

يذكر أن المستشار القضائي للحكومة كان قد أعلن، في شباط/ فبراير، نيته تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو تتضمن تلقي الرشوة في الملف المعروف إعلامياً "4000"، وارتكاب مخالفة الاحتيال وخيانة الأمانة في "الملف 1000" و"الملف 2000".