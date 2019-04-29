انطلاق مناورات الناتو "عاصفة الربيع-2019" في إستونيا اليوم

تنطلق، مناورات الناتو "عاصفة الربيع 2019" في إستونيا، اليوم الإثنين، بمشاركة نحو 9 آلاف جندي وضابط من حلف الناتو.

وقالت وزارة الدفاع الإستونية، في بيان: " يشارك أكثر من 9 آلاف جندي أجنبي من 13 دولة في مناورات الناتو "عاصفة الربيع 2019" واسعة النطاق، التي ستنطلق يوم 29 نيسان/أبريل ولغاية 17 أيار/مايو".



وأشار البيان إلى الجزء الأهم من المناورات سيبدأ من 2 إلى 10 مايو/آيار، وستجري المناورات في شمال شرق إستونيا بالقرب من الحدود الروسية الإستونية.

وكشف البيان عن مشاركة نحو 9 الآف جندي وأكثر من 200 وحدة عسكرية من القوات البرية والجوية والوحدات البحرية، وسيمثل القوات البرية أعضاء في كتائب المشاة الأولى والثانية التابعة لقوات الدفاع الإستونية، وأعضاء ميليشيا كيتسيليت (اتحاد الدفاع)، والقوات العسكرية البريطانية وقوات من فرنسا ومن كتيبة الناتو الدولية المتمركزة في إستونيا، فضلاً عن قوات من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبلجيكا وكندا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وفنلندا وجورجيا وأوكرانيا.