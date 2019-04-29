انطلاق مناورات الناتو "عاصفة الربيع-2019" في إستونيا اليوم

وقالت وزارة الدفاع الإستونية، في بيان: " يشارك أكثر من 9 آلاف جندي أجنبي من 13 دولة في مناورات الناتو "عاصفة الربيع 2019" واسعة النطاق، التي ستنطلق يوم 29 نيسان/أبريل ولغاية 17 أيار/مايو".
وكشف البيان عن مشاركة نحو 9 الآف جندي وأكثر من 200 وحدة عسكرية من القوات البرية والجوية والوحدات البحرية، وسيمثل القوات البرية أعضاء في كتائب المشاة الأولى والثانية التابعة لقوات الدفاع الإستونية، وأعضاء ميليشيا كيتسيليت (اتحاد الدفاع)، والقوات العسكرية البريطانية وقوات من فرنسا ومن كتيبة الناتو الدولية المتمركزة في إستونيا، فضلاً عن قوات من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبلجيكا وكندا وليتوانيا ولاتفيا وبولندا وفنلندا وجورجيا وأوكرانيا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)