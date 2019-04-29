إيران تعلن عن إجراء عسكري مع روسيا

أعلن قائد القوات البحرية في الجيش الإيراني، العميد حسين خانزادي، اليوم الاثنين، أن أسطول بلاده الجنوبي سوف يقوم بمناورات مشتركة مع البحرية الروسية.

طهران — سبوتنيك. نقل التلفزيون الإيراني عن خانزادي قوله خلال مؤتمر صحفي: "بعض الروابط مع العالم روابط اقتصادية وبعضها سياسية وبعضها أمني ودفاعي، لذلك سوف يقوم أسطول الجنوب هذا العام بمناورات مشتركة مع البحرية الروسية".

وحول تصميم الولايات المتحدة الأمريكية منع صادرات النفط الإيرانية، وإصرار طهران على تصدير نفطها، قال قائد البحرية الإيرانية "ناقلات النفط الإيرانية هي جزء من أراضينا، وسوف نحميها ونصونها كما نحمي ونصون الأراضي الإيرانية".

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يذكر أن واشنطن أعلنت الاثنين الماضي، أنها ستوقف الإعفاءات والاستثناءات التي أعطتها لبعض الدول من تطبيق العقوبات الأمريكية التي تفرضها واشنطن على طهران

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات اقتصادية على طهران على مرحلتين، في أغسطس/ آب، ونوفمبر/ تشرين الثاني 2018، شملت عدة قطاعات من بينها النفط.

وجاء ذلك، عقب انسحاب واشنطن، من جانب واحد، من الاتفاق النووي، المبرم عام 2015، بين إيران وست دول كبرى، هي الولايات المتحدة، وروسيا، وبريطانيا، وفرنسا، والصين، إلى جانب ألمانيا، وهو الاتفاق الذي عرفت أطرافه بـ "مجموعة بي 5+1".

ومنحت واشنطن استثناءات لثمان دول، من العقوبات المفروضة على إيران، وسمحت لها باستيراد النفط الإيراني دون التعرض لعقوبات لمدة 6 أشهر، وشملت قائمة الدول المستثناة من العقوبات كلا من، الصين، والهند، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان، وتركيا، وإيطاليا، واليونان.