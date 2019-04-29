عقب أسبوع من تفجيرات سريلانكا... الشرطة الهندية تداهم منازل جنوبي البلاد

أعلنت الشرطة الهندية أنها داهمت منازل ثلاثة مشتبه بهم فيما يتصل بقضية 15 شخصا غادروا الهند للانضمام إلى تنظيم "داعش" الإرهابي، عقب أسبوع من تفجيرات سريلانكا التي أسفرت عن مقتل أكثر من 250 شخصا.

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت وكالة التحقيقات الوطنية أنها فتشت ثلاثة منازل في ولاية كيرالا الجنوبية الواقعة بالقرب من طرف شبه الجزيرة الهندية.

© REUTERS / DINUKA LIYANAWATTE سريلانكا تحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة على خلفية الهجمات الإرهابية

وقالت الوكالة "يشتبه في أن هؤلاء الأشخاص على صلة ببعض المتهمين في القضية المذكورة الذين غادروا الهند للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي المحظور".

وأضافت أن المحققين عثروا على هواتف محمولة وشرائح بطاقات المحمول وأجهزة تخزين رقمية بما في ذلك أقراص مدمجة وأقراص مدمجة لرجل الدين الإسلامي ذاكر نايك وملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغتين الماليالامية (إحدى لغات جنوب الهند) والعربية.

وأشار مسؤولون سابقون وحاليون في شرطة الولاية، إلى أن لها تاريخا من التعايش السلمي بين الهندوس الذين يشكلون الأغلبية والأقليات الدينية.