عقب أسبوع من تفجيرات سريلانكا... الشرطة الهندية تداهم منازل جنوبي البلاد

ووفقا لوكالة "رويترز"، ذكرت وكالة التحقيقات الوطنية أنها فتشت ثلاثة منازل في ولاية كيرالا الجنوبية الواقعة بالقرب من طرف شبه الجزيرة الهندية.
وأضافت أن المحققين عثروا على هواتف محمولة وشرائح بطاقات المحمول وأجهزة تخزين رقمية بما في ذلك أقراص مدمجة وأقراص مدمجة لرجل الدين الإسلامي ذاكر نايك وملاحظات مكتوبة بخط اليد باللغتين الماليالامية (إحدى لغات جنوب الهند) والعربية.
وأشار مسؤولون سابقون وحاليون في شرطة الولاية، إلى أن لها تاريخا من التعايش السلمي بين الهندوس الذين يشكلون الأغلبية والأقليات الدينية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)