"ترامب أعمى ونتنياهو كلب صيد"... الرئيس الأمريكي يعلق على الكاريكاتير المسيء

علق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على الكاريكاتير العنصري، المسيء له ولرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عنه.

وغرد ترامب، اليوم الاثنين، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "لقد اعتذرت صحيفة "نيويورك تايمز" عن الرسوم الكاريكاتورية المعادية للسامية، ولكنها لم تعتذر لي أو عن كل الأخبار المزيفة التي تنشرها بصفة يومية، لقد بلغوا أدنى مستوى من الصحافة، وبالتالي نقطة ضحلة في تاريخ "نيويورك تايمز".

The New York Times has apologized for the terrible Anti-Semitic Cartoon, but they haven’t apologized to me for this or all of the Fake and Corrupt news they print on a daily basis. They have reached the lowest level of “journalism,” and certainly a low point in @nytimes history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 29, 2019

​وكانت صحيفة "نيويورك تايمز"، نشرت كاريكاتير، واجه حملة انتقادات واسعة، خاصة بعدما صور رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بـ"كلب الصيد"، فيما ظهر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب وكأنه شخص أعمى يقوده، نتنياهو "الكلب".

وواجه الكاريكاتير بانتقادات واسعة، خاصة من اللوبي الإسرائيلي في الولايات المتحدة، والتي وصفت الكاريكاتير بأنه "معادي للسامية"، خاصة وأن ترامب كان يرتدي في الكاريكاتير القلنسوة اليهودية الشهيرة، فيما كان "كلب الصيد" نتنياهو محاطا بطوق على شكل "نجمة داوود" الشهيرة الموجودة في علم إسرائيل.

This was in yesterday's @nytimes international edition and uh… the fuck? pic.twitter.com/OA5nkPFBk0 — The Jewish Worker (@JewishWorker) April 27, 2019

وأصدرت بدورها صحيفة "نيويورك تايمز" اعتذارا رسميا، عن نشرها هذا الكاريكاتير، وأعلنت "حذفه بصورة نهائية".

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) April 27, 2019

وأكدت الصحيفة الأمريكية في بيانها، أن هذا الرسم الكاريكاتيري، كان خطأ ولن يتكرر، مضيفة "كان هناك خطأ في إقرار نشر تلك المادة، بالرسم كان عدائيا بصورة كبيرة".

© REUTERS / CARLOS BARRIA صحيفة أمريكية تعتذر عن كاريكاتير مسيء لترامب ونتنياهو (صورة)

كما عزت الصحيفة الأمريكية الأمر إلى أنه كان مقدما من خدمة خارجية تابعة لـ"نيويورك تايمز"، والتي قررت حذفه في وقت لاحق أيضا.

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أعلن اعترافه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان السوري المحتل، في الخامس والعشرين من مارس/ آذار الماضي، أثناء زيارة نتنياهو لواشنطن.

كما أعلن في وقت سابق أيضا نقله السفارة الأمريكية في إسرائيل من تل أبيب إلى القدس، واعترافه بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل.