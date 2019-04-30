ميدفيدتشوك: مواصلة اتباع "سياسة بوروشينكو" تجاه روسيا ستؤدي إلى انهيار أوكرانيا

يرى رئيس حزب المعارضة الأوكراني "من أجل الحياة" فيكتور ميدفيدتشوك، أن استمرار السلطات الأوكرانية الجديدة باتباع سياسة العقوبات التي انتهجها الرئيس السابق بترو بوروشينكو وفريقه تجاه روسيا من شأنها أن تؤدي إلى انهيار البلاد في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ميدفيشوك، يوم الاثنين على أثير قناة "نيوز وان" التلفزيونية: "إذا اتبعت السلطات الجديدة أو الفريق الجديد الذي سوف يمارس مهامه في غضون أيام أو أسابيع قليلة، نفس سياسة بوروشينكو وفريقه، البدائية والمحدودة تجاه روسيا والتي أبرزها تعزيز العقوبات واستمرارها — هذا يعني انهيار [ البلاد]سياسيا واقتصاديا واجتماعيا".

© AFP 2019 / Sergei Supinsky زيلينسكي يعرب عن استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا و روسيا

وأضاف "ما يعطيني الحق بتأكيد ذلك، التجربة المؤسفة التي مرت بها أوكرانيا طوال هذه السنوات".

يذكر أن العلاقات الروسية الأوكرانية، تدهورت مع بدء السلطات الأوكرانية في شهر نيسان/أبريل من العام 2014 عملية عسكرية ضد سكان إقليم دونباس المعارضين للانقلاب الذي وقع في أوكرانيا في شهر شباط / فبراير من نفس العام.