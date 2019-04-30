بينهم عرب... سريلانكا تتعرف على هويات 42 أجنبيا قتلوا في تفجيرات عيد الفصح

نجح خبراء الطب الشرعي في سريلانكا، في تحديد هويات 42 أجنبيا، قتلوا خلال التفجيرات التي استهدفت كنائس وفنادق في العاصمة كولومبو يوم 21 أبريل/نيسان الجاري.

ووفقا لموقع "آسيان إيدج"، أفادت وسائل إعلام نقلا عن الخارجية السريلانكية، بأنه لا يزال هناك 12 أجنبيا في عداد المفقودين، حيث توجد في المشرحة بقايا جثث بشرية لم تحدد هويات أصحابها بعد.

© AP Photo / Eranga Jayawardena السفيرة الأمريكية: نعتقد أن هناك "تخطيطا" لمزيد من الهجمات في سريلانكا

ووفقا للخارجية السريلانكية، قتل في التفجيرات 11 مواطنا من الهند، و6 من بريطانيا و4 من الصين و3 من الدنمارك وفردين يحملان الجنسيتين الأمريكية والبريطانية وفردين يحملان الجنسيتين الأسترالية والسريلانكية، وفرد يحمل الجنسية السويسرية والهولندية، وكذلك فقدت كل من السعودية وإسبانيا، وتركيا، اثنين من مواطنيها، في التفجيرات، كما قتل ياباني وهولندي وبرتغالي وسويسري وأمريكي وبنغالي.

وأعلنت السلطات السريلانكية، في وقت سابق، أنه تم إعادة أشلاء 25 مواطنا أجنبيا إلى بلدانهم.

وكانت موجة تفجيرات عنيفة استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا، تزامنا مع احتفالات عيد الفصح، أدت إلى مقتل أكثر من 359 شخصا على الأقل، وإصابة نحو 500 آخرين.

وأفادت شرطة سريلانكا، أن ستة تفجيرات استهدفت ثلاثة فنادق فخمة وكنيسة في كولومبو وكنيستين أخريين قريبتين من العاصمة، إحداها إلى شمال كولومبو والثانية في شرق الجزيرة.

وأعلنت سريلانكا، الأسبوع الماضي، أن التحقيقات الأولية أظهرت أن التفجيرات التي تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، جاءت ردا على الهجوم على المسجدين في نيوزيلندا.