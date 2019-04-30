البيت الأبيض: إدارة ترامب تعمل على تصنيف "الإخوان المسلمين" تنظيما إرهابيا

أعلن البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تعمل على تصنيف جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية أجنبية، الأمر الذي من شأنه فرض عقوبات على أقدم حركة إسلامية في مصر.