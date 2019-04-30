مادورو يعلن أن جميع قادة البلاد العسكريين أوفياء للسلطة الفنزويلية

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه تحدث مع قادة عسكريين في فنزويلا وأكدوا له ولائهم التام، وذلك بعد إعلان زعيم المعارضة خوان غوايدو أنه اجتمع مع قادة رئيسيين من القوات المسلحة الفنزويلية لإنهاء حكم مادورو.

القاهرة — سبوتنيك. وكتب مادورو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" "لقد تحدثت مع القادة العسكريين في البلاد الذين أكدوا ولائهم التام للشعب والدستور والوطن".

وتابع مادورو "أدعو الشعب إلى الاحتشاد لضمان انتصار السلام".

¡Nervios de Acero! He conversado con los Comandantes de todas las REDI y ZODI del País, quienes me han manifestado su total lealtad al Pueblo, a la Constitución y a la Patria. Llamo a la máxima movilización popular para asegurar la victoria de la Paz. ¡Venceremos! — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) April 30, 2019

ودعا غوايدو في وقت سابق من اليوم الفنزويليين والجيش إلى دعمه لإنهاء "اغتصاب مادورو" للسلطة.

ونشر غوايدو مقطعا مصورا له على حسابه على "تويتر"، يتحدث بصحبة رجال يرتدون الزي العسكري، إلى جانب السياسي المعارض ليوبولدو لوبيز، وهو رهن الإقامة الجبرية. وقال إنه كان في قاعدة كاراكاس الجوية لا كارلوتا.