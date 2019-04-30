تسجيل
18:46 30 أبريل/ نيسان 2019
مباشر
    بحث
    البرج في دبي (متوقع أن يكون الأعلى في العالم)

    أنظار الروس تتجه إلى عقارات دبي

    © REUTERS / Emaar Properties
    العالم
    انسخ الرابط
    0 0 0

    خلال العامين المقبلين، من الممكن أن نشاهد ازدياد كبير في الطلب على العقارات في دبي بين المشترين الروس.

    يؤكد الوسطاء العقاريون أن الروس الذين يخططون لشراء مساكن أجنبية يبحثون مؤخرا عن أسواق جديدة، بالإضافة إلى الأسواق القبرصية والبريطانية؛ كما نقلت وكالة "Kalinka Group".

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2019 / Giuseppe Cacace
    قريبا في دبي... نظام نقل للركاب في الهواء بين الأبراج وحديقة معلقة فوق الماء (صور)
    في العام المقبل، سيجري معرض "اكسبو 2020" في الإمارات، والذي يجب أن يكون له تأثير إيجابي على تطوير سوق العقارات المحلي والطلب عليه من قبل الأجانب، بما في ذلك من قبل مواطنين الروس.

    حيث يؤكد الخبراء، إن جاذبية العقارات في دبي تتأثر بشكل إيجابي بالمظهر النشط للمشاريع الراقية ودعم المستثمرين،حيث أنه عند الشراء بقيمة مليون درهم (حوالي  272 الف دولار)، يمكن للمشتري الحصول على تأشيرة مستثمر تسمح لك بالبقاء في الإمارة دون حد زمني، حتى بدون العمل في الولاية.

    وحول هذا الموضوع أكد المحلل السياسي والاقتصادي الكسندر دودوك في مقابلة مع "سبوتنيك" أن "أي استثمارات متبادلة تقوي العلاقات بين الدول".

    وتابع "كان هناك تدفق خطير للاستثمارات الروسية في سوق البريطاني، لا أستطيع أن أقول أنه أثر بشكل خطير على تحسين العلاقات بين بريطانيا وروسيا، ولا توجد أي فرصة لتكرار هذه القصة مع الإمارات العربية المتحدة. هناك فرق كبير من الناحية السياسية والتاريخية والثقافية. ولكن لا يمكنك اعتبار هذه خطوة سلبية، بل يمكنك تقييمها بشكل إيجابي. لكن هذا ليس مجال نشاط يمكن من خلاله تتبع بعض التحسن".

    دبي
    © REUTERS / Steve Crisp
    "موانئ دبي" تبرم صفقة ضخمة مع "بي أند أو فيريز" البريطانية
    وأضاف "من حيث المبدأ، العلاقات بين البلدين جيدة رسميا. وهناك محاولات لتحسين وتعزيز التعاون، والاستثمار في الإمارات أمر جيد بالطبع، خاصة عندما يكون سوق النفط غير مستقر".

    ونون الخبير إلى أن "الروس مستعدون لشراء شقق في دبي في لتوفر أسلوب حياة داخلي مريح بأقصى درجات الراحة، علما أن العملاء الروس، وخاصة من العاصمة، متطلبون للغاية، فهم على دراية جيدة بالجودة ويريدون السكن في مكان أفضل من موسكو".

    في مارس 2019، تم تسمية البلدان المفضلة للمشترين الروس للإسكان الأجنبي حيث احتلت اسبانيا المركز الأول ثم بلغاريا وتبعتهما تركيا.

    انظر أيضا:

    غرفة تجارة دبي تبحث الشراكات الاقتصادية مع مجتمعي الأعمال في روسيا وبيلاروسيا
    روسيا تعود لقائمة الدول العشر الأوائل بعدد السياح إلى دبي
    نمو ملحوظ للتدفق السياحي من روسيا إلى دبي بعد إلغاء تأشيرة الدخول
    الكلمات الدلالية:
    دبي, الإمارات, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فتيات في منتدى المنطقة القطبية الشمالية الدولي: المنتدى الدولي لإقليم الحوار في سان بطرسبورغ
    أفضل صور "سبوتنيك" في شهر أبريل 2019
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    كيف انعكست العقوبات الأمريكية على السياحة الإيرانية
    اختلافات بين المقاتلة الروسية سو-35 والمقاتلة الأمريكية إف-35
    اختلافات بين المقاتلتين الروسية "سو-35" والأمريكية "إف-35"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك