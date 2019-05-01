أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة عسكريين خلال أعمال الشغب في كاراكاس.

موسكو — سبوتنيك. وقال الرئيس للقناة الرسمية في البلاد: " لدينا خمسة جرحى عسكريين أصيبوا بأعمال الشغب في ميدان التاميرا، اثنان منهم في حالة خطيرة".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich مستشارة ترامب تعلن أن واشنطن تريد تغييرا سلميا للسلطة في فنزويلا

ويشار إلى أن هذا أول ظهور للرئيس بعد محاولة الانقلاب في البلاد.

في سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات التي تستخدمها القوات الفنزويلية لن تعرقل أي عملية عسكرية أمريكية محتملة ضد الرئيس نيكولا مادورو.

وقال بومبيو ردا على سؤال بهذا الصدد لقناة سي أن إن: "أعتقد لا ينبغي على أحد ارتكاب خطئا، أنه في حال اتخذت (الولايات المتحدة) مثل هذا القرار، في حال تم اختيار الحال العسكري، فسيكون الجيش الأمريكي قادرًا على تنفيذه العملية لتحقق النتيجة التي يريدها الرئيس".