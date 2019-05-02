مادورو يكشف أسماء من وقفوا وراء الانقلاب الفاشل الأخير

اتهم الرئيس الفنزويلي، ​نيكولاس مادورو​، يوم أمس الثلاثاء كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره جون بولتون بمحاولة الانقلاب الفاشلة الأخيرة التي حصلت يوم الإثنين الفائت في فنزويلا.

وجاء اتهام مادورو خلال كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية للاحتفال باليوم العالمي للعمال في العاصمة كاراكاس، حيث توجه إلى المواطنين قائلا "قادر على التضحية بنفسي من أجل حماية وطني والثورة ضد من حاولوا الانقلاب على الرئيس ​هوغو تشافيز​ من قبل، ولم يفلحوا، وها هم يحاولون الكرة مجددًا معي ولم يفلحوا".

Debemos avanzar en todos los frentes, por un lado, fortalecer la unión Cívico-Militar para derrotar todas las conspiraciones, y por el otro, convertir la inmensa fuerza popular que demostramos a diario, en fuerza productiva que genere las riquezas que necesita la Patria. pic.twitter.com/2ExfHiHteJ — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) May 2, 2019

وأضاف مادورو "وها نحن قد ألحقنا الهزيمة بأحد اليمينيين المتآمرين، وهو حاليا يتنقل من سفارة لأخرى، إذ أنهم مطلوبون للعدالة، وعاجلا أم آجلا سيخضعون للحساب لدفع ثمن خيانتهم وثمن ما ارتكبوه من جرائم".

Presidente de #Venezuela, @NicolasMaduro, denunció que el golpe de Estado estuvo dirigido desde la Casa Blanca y pidió que se investiguen las acciones ilegales orquestadas desde Washington https://t.co/tqMKHfl0b4 pic.twitter.com/Wo0hcEp4Xu — teleSUR TV (@teleSURtv) May 1, 2019

وأكد مادورو أن جيش بلاده، والشعب لن يسمحوا بأي انقلاب عسكري، مشددا على أن "من يريد أن يصل للقصر الجمهوري عليه بشيء واحد فقط، هو الحصول على أصوات الشعب في ​الانتخابات​، فهذا هو الطريق الوحيد لمن يريد أن يكون رئيسًا ل​فنزويلا​، وليس بواسطة البنادق والأسلحة".