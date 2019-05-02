واشنطن: لافروف وبومبيو قد يلتقيان 6 مايو في فنلندا لبحث فنزويلا

صرح مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد يلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في 6 مايو/أيار في إطار الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي في فنلندا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان من المخطط لقاء لافروف: "هو (لافروف) سيكون هناك. أتوقع أن تكون لدى وزير الخارجية الأمريكي هذه الإمكانية".

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وأضاف: "أعتقد أن فنزويلا ستكون جزءا من الحوار… ستكون لديهم الفرصة للقاء وبحث كل القضايا التي يريدون بحثها".

يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.

وأشار إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج، وأن الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره، الذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، والذي طالبت به حكومته منذ فترة طويلة، وإن التأثير الخارجي الهدَام، خاصة التأثير العسكري، لا يمت بصلة بالعملية الديمقراطية.