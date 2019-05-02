واشنطن: لافروف وبومبيو قد يلتقيان 6 مايو في فنلندا لبحث فنزويلا

واشنطن — سبوتنيك. وقال المصدر للصحفيين في رد على سؤال عما إذا كان من المخطط لقاء لافروف: "هو (لافروف) سيكون هناك. أتوقع أن تكون لدى وزير الخارجية الأمريكي هذه الإمكانية".
يذكر أن لافروف وبومبيو، أجريا، أمس الأربعاء، اتصالا هاتفيا بحثا فيه الوضع في فنزويلا، أعلن خلاله لافروف أن تدخل واشنطن في الشؤون الداخلية لفنزويلا، وتهديد قيادتها، يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي.
وأشار إلى أن استمرار الخطوات العدوانية محفوف بأخطر النتائج، وأن الشعب الفنزويلي فقط له الحق في تقرير مصيره، الذي يتطلب الحوار بين جميع القوى السياسية في البلاد، والذي طالبت به حكومته منذ فترة طويلة، وإن التأثير الخارجي الهدَام، خاصة التأثير العسكري، لا يمت بصلة بالعملية الديمقراطية.
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