الإعلان عن ثورة تكنولوجية في السويد (فيديو)

يواجه أصحاب الحافلات الكهربائية مشكلات في شحن سياراتهم فليس هناك أعدادا كافية لمحطات الشحن الكهربائية، لذلك اقترحت إدارة النقل السويدية بناء طرقات خاصة تشحن بطاريات المركبات أثناء القيادة فوقها.

ولعرض الفكرة على أرض الواقع سيتم بناء طريق طوله 1.6 كم تقريبا بين مدينة فيسبي والمطار في جزيرة جوتلاند في السويد، وسيستخدم الطريق لشحن شاحنة كهربائية وباص، وذلك باستخدام التكنولوجيا التي طورتها شركة "Electreon"، والتي ستنفذ أعمال البناء، وقيمة المشروع 12.5 مليون دولار ويمول من قبل الحكومة السويدية.

The Swedish government is examining the idea of building roads that can recharge electric vehicles pic.twitter.com/cBznH1343i — TicToc by Bloomberg (@tictoc) May 2, 2019

وقال نعوم إيلان، نائب رئيس تطوير الأعمال في "Electreon": "سيتم استخدام الحافلة في نقل الركاب بين المطار والمدينة. إنه أمر مثير لأنه أول مرة يتم فيها شحن شاحنة ثقيلة لاسلكيا من الطريق. بمجرد أن نثبت أننا قادرون على إنجاز المشروع، هذا سيقدم الحل الأكثر فعالية من حيث التكلفة لمشكلة الانبعاث الضخمة الناتجة عن النقل بالشاحنات لمسافات طويلة".

يلاحظ إيلان، أن الاختبار الأولي سوف يبحث فيما إذا كان النظام قادرا على توفير الطاقة المطلوبة للشاحنات أم لا، من الضروري أيضا التحقق من قدرة الطريق على العمل في فصول الشتاء السويدية القاسية.

كما أضاف إيلان، إذا حدث كل شيء حسب الخطة فسنبني ألفي كم أخرى من طرق الشحن الديناميكية الكهربائية في السويد.

ثم أن السويد ليست الدولة الوحيدة التي تستكشف هذه التكنولوجيا، فإسرائيل، تعمل على مشروع مماثل يهدف إلى تثبيت طريق ذكي بين مدينة إيلات ومطار رامون الدولي القريب.