تايلاند تتوج ملكها بعد مرور عامين على صعوده للمنصب

تستعد تايلاند لتتويج ملكها الجديد في احتفال يمتد على مدار ثلاثة أيام بقيمة 31 مليون دولار ويأتي بعد 69 عاما من التتويج الأخير.

سيبدأ تتويج الملك مها فاجيرالونكورن، البالغ من العمر 66 عاما ، غدا السبت ، بعد أكثر من عامين من صعوده إلى العرش عقب وفاة والده الملك بوميبول أدولياديج، الذي كان محبوبا ومقدسا على نطاق واسع.

Thailand is preparing to crown its new king in a $31 million, three-day celebration https://t.co/XEVJZYumBT pic.twitter.com/0h9Krnnz0u — CNN (@CNN) May 3, 2019

​بالنسبة لغالبية الشعب التايلاندي، فإن تتويج الملك العاشر في نهاية هذا الأسبوع سيكون أول حدث من نوعه يشهدونه، إذ أن الملك الراحل بوميبون أدولياديج تم تتويجه في 5 مايو/ أيار 1950.

ويعرف الملك ماها فاجيرالونكورن بلقب الملك راما العاشر. وأصبح ملكا دستوريا بعد وفاة والده في أكتوبر/ تشرين الأول 2016 بعدما جلس على العرش 70 عاما.

ومن المتوقع أن يكون الملك بصحبة زوجته الجديدة نائبة قائد حرسه الشخصي التي تزوجها أول من أمس الأربعاء.

King Vajiralongkorn of Thailand marries his security chief Suthida, makes her queen https://t.co/5CpoxCWIrc pic.twitter.com/9QXtvtERZs — CBS News (@CBSNews) May 2, 2019

​وفي إعلان مفاجئ بعد الزفاف حصلت الجنرال سوتيدا فاجيرالونكورن نا أيودهيا على لقب ملكة.