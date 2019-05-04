كوريا الجنوبية: بيونج يانج تطلق عدة صواريخ قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان

قال رؤساء هيئة الأركان في كوريا الجنوبية إن بيونج يانج أطلقت وابلا من الصواريخ قصيرة المدى غير المحددة باتجاه بحر اليابان اليوم السبت.

وقالت هيئة الأركان في بيان لها إن كوريا الشمالية "أطلقت عددا من الصواريخ مجهولة الهوية من بلدة ونسان الواقعة على الساحل الشرقي في الاتجاه الشمالي الشرقي بين الساعة 9:06 صباحا و9: 27 صباحا"، بحسب وكالة "يونهاب".

وأضافت الهيئة أن مدى الإطلاق تراوح بين 70 كيلومترا و100 كيلومتر، مشيرة إلى أن "سلطات كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تقوم بتحليل تفاصيل الصواريخ".

(LEAD) N. Korea fires short-range missiles into East Sea https://t.co/FzN5aiu3f1 — Yonhap News Agency (@YonhapNews) May 4, 2019

وجاء الإطلاق الأخير بعد حوالي 17 شهرا من آخر عملية إطلاق قامت بها بيونج يانج أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وقالت الهيئة في بيانها "جيشنا يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية ويحافظ على موقفه الكامل بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة".