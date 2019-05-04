لأول مرة...اليابان تطلق صاروخا خاصا بنجاح (فيديو)

ووفقا ل NHK وصل الصاروخ بنجاح إلى ارتفاع 100 كيلومترا، وهذا كان الهدف من الإطلاق. طول MOMO عشرة أمتار، قطره 50 سم. يمكنه استيعاب أجهزة المراقبة التي يصل وزنها إلى 20 كغم. في الوقت نفسه، هو قادرة على خلق حالة من انعدام الوزن في غضون أربع دقائق. هذه هي الصفات التي تعتزم الشركة تقديمها للاستخدام التجاري المستقبلي للصاروخ.

لا يمكن لـ MOMO وضع الأقمار الصناعية في المدار، وهذا هو الهدف التالي لشركة Interstellar Technologies — إطلاق صاروخ مع قمر صناعي بحلول عام 2023.

هذه هي المحاولة الثالثة لإطلاقMOMO، المحاولات السابقة لم ينجح. تم الإطلاق الأول في 30 يوليو 2017. كان من المفترض أن يكون الصاروخ MOMO-1 أحادي المرحلة، الذي يبلغ طوله عشرة أمتار ويزن طنًا واحدًا، وكان يجب أن يكون أول صاروخ يتم إطلاقه ليس من قِبل وكالة الطيران اليابانية الحكومية، ولكن من من قبل شركة بحوث علمية. تم الإطلاق في جزيرة هوكايدو. ومع ذلك، بعد مرور بعض الوقت، توقفت المعلومات الموجودة على الرحلة وتم إيقاف المحرك بسبب وضع الطوارئ. تمكن الصاروخ من الوصول إلى ارتفاع 20 كيلومتراً وسقط على بعد 6.5 كيلومترات من موقع الإطلاق في المحيط الهادئ.

المحاولة الثانية لإطلاق صاروخ خاص، فشلت أيضًا: لقد انفجر الصاروخ بعد ثوانٍ قليلة من إطلاقه.