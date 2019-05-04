إيران تبدأ صنع قمر صناعي جديد... قريبا

أعلن رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية، مرتضى براري، أنه سيتم البدء قريبا بصنع القمر الصناعي الجديد "بيام 2"، من قبل جامعة أمير كبير الصناعية بطهران.

وقال براري إن مشروع صنع القمر الصناعي الجديد "بيام 2" سيبدأ في غضون 3 أسابيع، حيث تسعى المنظمة الفضائية لعقد جلسات خبراء لوضع اللمسات الأخيرة لانطلاق المشروع. وذلك بحسب وكالة "فارس" الإيرانية.

© REUTERS / CHINA STRINGER NETWORK إيران تنشئ قمرا صناعيا جديدا وتبدأ العمل لإطلاقه

وأشار براري إلى وجود 3 خطط لصنع القمر الصناعي "بيام 2"، مضيفا أنه سيتم اختيار إحدى هذه الخطط للبدء قريبا بتصنيع هذا القمر الصناعي من قبل فريق عمل، يضم أساتذة وطلبة جامعيين من جامعة أمير كبير.

وأوضح رئيس المنظمة الفضائية الإيرانية، مرتضى براري، بأنه وفق البرنامج المخطط له، ستستغرق فترة تصنيع القمر الصناعي ما بين عام واحد إلى 4 أعوام.

سبق وأعلنت إيران، في التاسع والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي، أنها أكملت تصنيع قمر صناعي جديد، مشيرة إلى أنها تبدأ العمل لإطلاقه.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، آنذاك، عن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد جواد آذري جهرمي، قوله إنه قد تم إكمال تصنيع القمر الصناعي "ناهيد 1"، وستتم الإجراءات التنفيذية لإطلاقه ووضعه في المدار.

وأوضح آذري جهرمي، في كلمة له خلال ملتقى "التكنولوجيا الفضائية" الذي عقد في جامعة "العلم والصناعة" في العاصمة طهران، أن هذا القمر الصناعي "ناهيد 1" قد اكتمل، مشيرا إلى أنه "يتوجب أن نبدأ العمليات التنفيذية لإطلاقه ووضعه في المدار".

وأضاف: "كما أن القمر الصناعي ناهيد 2 سيكون أول قمر صناعي عملاني في المدار، حيث أن عملية تصميمه شارفت على النهاية".

وكان وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، قد أعلن، في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، فشل تجربة إطلاق قمر صناعي إلى الفضاء لأن القمر لم يستقر في مداره.

وأوضح جهرومي، أن "عملية الإطلاق فشلت في إيصال القمر الصناعي "بيام" إلى المدار، وعزا الفشل إلى عدم قدرة الصاروخ الحامل للقمر الصناعي على الوصول إلى السرعة المطلوبة، في إطار ما يعرف بالمرحلة الثالثة من عملية الإطلاق"، وذلك وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".