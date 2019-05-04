تركيا: إسرائيل استهدفت مبنى بغزة يضم مكتب "الأناضول"

قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو إن القوات الإسرائيلية استهدفت مبنى في غزة يضم مكتب وكالة الأناضول للأنباء التركية الرسمية.

وأضاف جاويش بحسب وكالة الأنباء التركية "الأناضول"، أن "الهجمات تعد مثالا جيدا على عدوانية إسرائيل والعنف الذي تمارسه يمثل جريمة ضد الإنسانية".

وقال مراسل الأناضول إن "المقاتلات الإسرائيلية استهدفت المبنى المكون من 7 طوابق بـ5 صواريخ على الأقل، ما تسبب بتدميره بالكامل، دون وقوع إصابات بين موظفي الوكالة".

وأدان متحدث باسم الرئاسة التركية بشدّة قصف إسرائيل مبنى يضم مكتب وكالة الأناضول بغزّة، وأضاف "هذا يمثل نموذجا جديدا لعدوانها".

​ونقلت الوكالة الرسمية أن وزير العدل التركي عبد الحميد غل اطمئن على سلامة طاقم الوكالةبعد تعرضه مكتبها لقصف إسرائيلي على غزة.

#عاجل | وزير العدل التركي #عبد_الحميد_غل يطمئن على سلامة طاقم #وكالة_الأناضول بعد تعرضه مكتبها لقصف إسرائيلي على #غزة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 4, 2019

​وأشارت الوكالة كذلك إلى أن نائب رئيس حزب العدالة التنمية نعمان قورتولموش اتصل هاتفيا بالمدير العام لوكالة الأناضول شنول قازانجي واطمئن على سلامة طاقم الوكالة.

#عاجل | نائب رئيس #حزب_العدالة_التنمية #نعمان_قورتولموش يتصل هاتفيا بالمدير العام لـ #وكالة_الأناضول #شنول_قازانجي ويطمئن على سلامة طاقم الوكالة بعد تعرض مكتبها لقصف إسرائيلي في #غزة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 4, 2019

​وأعلنت غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية في قطاع غزة المسؤولية عن إطلاق عشرات الصواريخ تجاه مواقع إسرائيلية، اليوم السبت، في حين أعلن المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أن نظام القبة الحديدية اعترض العشرات من هذه الصواريخ.

© Sputnik . Ahmed Abed إغلاق المدارس الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة على خلفية التوترات

وذكر بيان عن غرفة العمليات المشتركة التي تضم عدد من الفصائل أبرزها حماس والجهاد الإسلامي "تعلن الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية مسؤوليتها عن قصف مواقع العدو الصهيوني ومغتصباته في غلاف غزة منذ صباح اليوم السبت 29، وحتى الساعة 06:00 مساءً بعشرات الرشقات الصاروخية، وذلك رداً على إيغال العدو الصهيوني في دماء أبناء شعبنا، وتعمده استهداف واغتيال المقاومين في المواقع العسكرية يوم أمس الجمعة".

من جانبه، قال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلي أوفبر جندلمان إنه "منذ الصباح أطلق إرهابيو حماس والجهاد الإسلامي نحو ٢٠٠ قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تمكنت بطاريات القبة الحديدية من إسقاط العشرات منها".