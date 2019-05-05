صحيفة: امرأة في سلاح الفرسان الملكيين البريطاني لأول مرة منذ 359 عاما

بعد مرور حوالي 359 عاما قررت بريطانيا، يوم أمس السبت، تجنيد أول إمرأة في سلاح الفرسان لأول العسكري التابع لحراسة للملكة إليزابيث الثانية.

وذكرت صحيفة " صاندي التايمز " البريطانية أنه تم تجنيد أول امرأة في سلاح الفرسان لأول مرة منذ 359 عاما.

وكشفت الصحيفة عن الفتاة التي جندت وهي نينا كروكر البالغة من العمر 29 عاما حيث أصبحت أول امرأة في التاريخ تنضم إلى سلاح الفرسان للملكة إليزابيث الثانية.

وقالت كروكر، إن تعيينها في سلاح الفرسان يدل على أن "الفتيات يتمتعن بقدر قدرة الرجال"، مشيرة إلى أنها "ترعرعت دائمًا مع الرجال" وترى نفسها كواحدة منهم في الحراسة. وقالت ل​صحيفة التايمز​: "لا أفكر حقًا في كونى امرأة لأننى أرى نفسي واحدا منهم".

يذكر أن سلاح الفرسان مكلف بحماية المساكن الملكية في ​المملكة المتحدة​، ويخدم ​السلاح​ أيضا في عدد من الأحداث من بينها حفلات عيد ميلاد الملكة وحفلات الزفاف الملكية.