أسباب "ثورة المراحيض" في كوريا الجنوبية

ووفقا لصحيفة "كوريا تايمز"، أصبح الذهاب للحمام بالنسبة للموظفين أمرا شاقا، حيث تحظر المتاجر الكبرى والأسواق استخدام نفس الدورات التي يستخدمها العملاء.

حيث أضافت الصحيفة أنه تم السماح للموظفين باستخدام دورة واحدة وهي مخصصة للعمال فقط، الشئ الذي أدى إلى طوابير طويلة بالإضافة إلى عدم الراحة. وتابعت الصحيفة أن أكثر الموظفين يعملون في شركات كبيرة ومحال تجارية شهيرة في كوريا الجنوبية.

'We want to use restrooms freely' https://t.co/jSGjEILr9V — Discard red (@DiscardRed) May 5, 2019

وصرح، كيم يون وو، رئيس نقابة عمالية أن "كثير من العمال يجدون صعوبة في استخدام مراحيض الموظفين المخصصة لهم لأنها تكون بعيدة عن منضدة المبيعات وليس هناك ما يكفي منها".

وأضاف "أن المتاجر تذهب إلى أبعد من ذلك، بنشر تعميم على العاملين بعدم استخدام مراحيض العملاء، لأن المستهلكين قد يشعرون بعدم الارتياح عندما يواجهون عمال مبيعات هناك"، قائلا "لا أستطيع أن أصدق أننا يجب أن نطالب بمثل هذه الحقوق الأساسية في القرن الحادي والعشرين".

وقد تحركت وزارة العمل الكورية الجنوبية، وأعلنت أنها سوف تجري عمليات تفتيش في المتاجر الكبرى والأسواق الحرة، وأنها سوف تتخذ الإجراءات المناسبة لإداراة دورات المياه وآلية مراقبة للتحق من اتباع هذه الإجراءات من قبل المنشآت والمتاجر الكبرى.