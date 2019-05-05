ترامب سيرفع التعريفة على بضائع صينية من 10 إلى 25%

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الأحد، إنه سيزيد من قيمة التعريفات الجمركية على البضائع الصينية من 10 إلى 25 بالمئة ابتداء من يوم الجمعة المقبل.

وقال ترامب في تغريدة له على "تويتر": لمدة 10 أشهر، كانت الصين تدفع التعريفات إلى الولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 25 بالمئة على قيمة صادراتها من التكنولوجيا الفائقة والتي تبلغ خمسين مليار دولار، و10 بالمئة على 200 مليار دولار من السلع الأخرى. هذه المدفوعات مسؤولة جزئياً عن نتائجنا الاقتصادية الكبيرة".

….of additional goods sent to us by China remain untaxed, but will be shortly, at a rate of 25%. The Tariffs paid to the USA have had little impact on product cost, mostly borne by China. The Trade Deal with China continues, but too slowly, as they attempt to renegotiate. No! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 5, 2019

وتابع ترامب أن "الـ 10٪ ستصل إلى 25٪ يوم الجمعة".