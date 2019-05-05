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    ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو

    الناتو: شراء تركيا منظومة "إس 400" قرار وطني

    © Sputnik . Alexey Vitvitsky
    العالم
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    قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتبرغ إن موضوع شراء تركيا لمنظومة صواريخ "إس 400" الروسية، هو قرار وطني، وأكد تضامن الحلف مع تركيا، في كل ما تواجهه من تحديات أمنية.

    وبحسب وكالة "الأناضول" التركية، بيّن ستولتبرغ أن التزود بالسلاح لأي دولة هو قرار وطني، مشيراً إلى صفقة صواريخ "إس 400" بين روسيا وتركيا. 

    ينس ستولتنبرغ، أمين عام الناتو
    © AFP 2019 / John Thys
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    وتابع مضيفاً، إلا أن العمل العسكري بين الدول الأعضاء في الناتو، يعتبر أساسياً من ناحية تنفيذ عمليات الناتو ومهامه. 

    وعلّق ستولتبرغ على التحفظات الأمريكية بشأن هذه الصفقة، بالقول إن هذا الأمر يعتبر شائكاً، متمنيًاً حل هذا الأمر بين الدولتين. 

    وعبّر عن ارتياحه للمفاوضات الجارية بين تركيا والولايات المتحدة فيما يخص صفقة منظومة صواريخ الباتريوت بين البلدين، مشيراً أيضاً إلى التعاون بين كل من تركيا وفرنسا وإيطاليا لتطوير منظومات دفاع جوي طويلة الأمد. 

    وقال ستولتبرغ إن تركيا العضو في حلف الناتو منذ العام 1952 تعتبر عضواً هاماً وفعالاً، مؤكداً تضامن الحلف معها في مختلف التهديدات الأمنية التي تتعرض لها، ولا سيما أنها جارة لكل من سوريا والعراق المضطربتين أمنياً. 

    وقال ستولتبرغ إن الناتو يحمي تركيا بمنظومات دفاع جوية، كما أنه يقوم بدوريات جوية فوق الأراضي التركية، مدعومة بطائرات "أواكس" للاستطلاع والإنذار المبكر. 

    وتابع أن لتركيا دوراً هاماً تقدمه للناتو، مشيراً إلى أن طائرات الـ "أواكس" الداعمة للتحالف الدولي للقضاء على داعش تنطلق من ولاية قونية التركية، بالإضافة إلى مشاركتها في المهمة التدريبية الجديدة للحلف في العراق. 

    وأضاف أن تركيا تساهم في حفظ الأمن غرب البلقان من خلال مساهمتها في بعثة الناتو في كوسوفو، كما تساهم في بعثة الدعم الحازم لإرساء الاستقرار في أفغانستان. 

    يشار إلى أن أمين عام حلف "الناتو" سيزور تركيا خلال الفترة بين 6 و7 أيار/مايو الحالي للمشاركة في الاجتماع الخاص لحلف شمال الأطلسي بمناسبة الذكرى السنوية الـ 25 "للحوار المتوسطي".

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    الكلمات الدلالية:
    صفقة إس 400, تركيا, حلف الناتو, حلف الأطلسي
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