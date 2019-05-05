إسرائيل تقرر وقف تزويد قطاع غزة بالوقود

قررت إسرائيل وقف تزويد قطاع غزة بالوقود عبر معبر "كرم أبو سالم" جنوب قطاع غزة، وذلك بداية من مساء اليوم الأحد، في ضوء التصعيد الأمني الحاصل.

القدس — سبوتنيك. وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية الميجر جنرال كميل أبو ركن في بيان له "نعلن هذا المساء الأحد عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة من خلال معبر كيرم شالوم".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM ثلاثة قتلى فلسطينيين من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على غزة

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء بيان صدر عن "الكابينت" مساء اليوم الأحد "أوعز الكابينت لجيش الدفاع بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة. الاعتبار الأعلى هو أمن الدولة ومواطنيها".

وتوترت الأوضاع على حدود غزة مع إسرائيل منذ أذار/مارس 2018 حينما انطلقت مسيرات العودة الفلسطينية، التي تطورت إلى مواجهات مع القوات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.