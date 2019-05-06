واشنطن قلقة من التعاون الروسي الصيني في منطقة القطب الشمالي

أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن قلق واشنطن من مطالبات روسيا في القطب الشمالي وخطط تعاونها مع الصين في تلك المنطقة.

واشنطن — سبوتنيك. قال بومبيو، متحدثا في فنلندا، حيث وصل لحضور الاجتماع الوزاري لمجلس القطب الشمالي: "نحن قلقون إزاء المطالبات الروسية بالمياه الدولية للطريق البحري الشمالي، بما في ذلك الخطط المعلنة مؤخرًا لربطها بـ "طريق الحرير" الصيني".

Ministry of Defense of the Russian Federation مجلة أمريكية: روسيا تحاصر أمريكا في القطب الشمالي

وأوضح الوزير الأمريكي، أن "روسيا تطالب بتصاريح للمرور على الطريق البحري الشمالي بشكل غير قانوني من الدول الأخرى وتطالب بتواجد المرشدين البحريين الروس على متن السفن الأجنبية مهددة إياها باستخدام القوة العسكرية ضد جميع الذين لا يمتثلون لمتطلباتهم، هذه المطالب الاستفزازية هي جزء من السلوك العدواني لروسيا هنا في القطب الشمالي".

وأشار بومبيو "روسيا هي شريكتنا في مجلس القطب الشمالي، التي تعاوننا معها بشكل مثمر في عدد من المجالات، يمكننا، أن نرحب بالجهود الثمينة للحفاظ على (القطب الشمالي)، نحن نرغب بمواصلة هذا التعاون".

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا بدأت في السنوات الأخيرة بتطوير واستثمار مناطقها الشمالية، ما وراء الدائرة القطبية الشمالية، بما في ذلك استخراج المواد الهيدروكربونية وتطوير الطريق البحري الشمالي. واتخذت مجموعة من الإجراءات، بما فيها العسكرية، الرامية إلى حماية مصالحها في منطقة القطب الشمالي، التي تحظى باهتمام متنام من قبل دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".