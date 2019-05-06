مرشح المعارضة الفائز في انتخابات بلدية إسطنبول يعلن عدم تراجعه

أنقرة — سبوتنيك. وقال أكرم أوغلو متحدثا إلى أنصاره في إسطنبول: "هذه الانتخابات، التي فزنا بها، يحاولون أن يأخذوها منا. لكننا اجتمعنا هنا، ولم نتراجع بأي حال من الأحوال. عندما لم يتمكنوا من الفوز، بدؤوا في استخدام الذرائع لإلغاء الانتخابات. لن نتراجع، وأدين لجنة الانتخابات المركزية".
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت في وقت سابق اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة اسطنبول.
وذكرت وكالة "الأناضول" التركية أن اللجنة العليا للانتخابات التركية قررت اليوم الاثنين إعادة الانتخابات المحلية في مدينة إسطنبول.
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