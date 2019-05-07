"غزو" مركز شرطة في باريس... والأزمة تصل لوزير الداخلية

تعرض مركز شرطة في باريس لغزو من "البراغيث"، ما أدى إلى إغلاقه، عقب شكوى الضباط من تعرضهم للدغات.

ووفقا لصحيفة "الغارديان"، كشف اتحاد الشرطة في فرنسا أن المسؤولين لم يتعاملوا بشكل صحيح مع تفشي انتشار البراغيث، منذ بضعة أسابيع، وأن ظروف العمل كانت مؤسفة.

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وتمت الاستجابة لمطالب الضباط بإغلاق مركز الشرطة للتطهير الكامل من الحشرات مصاصة الدماء، والتي تم وصف انتشارها في المركز بالـ"غزو"..

ومن المقرر أن يعمل مسؤولو مكافحة الحشرات، إلى مركز الشرطة لقتل البراغيث.

وتعرض العديد من الموظفين في المركز، الواقع في الدائرة 19 في باريس، للدغ، وقال اتحاد الشرطة إن بعضهم عادوا بالبراغيث إلى منازلهم، مما أدى إلى نشر الطفيليات فيها.

وأشار مسؤولون في الاتحاد إلى أنهم سيثيرون هذه القضية خلال اجتماع مع وزير الداخلية كريستوف كاستانير.