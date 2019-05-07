احتجاز رهائن في بلدة بلانياك جنوبي فرنسا

أطلق شخص النار على الشرطة الفرنسية مساء اليوم الثلاثاء خلال عملية احتجاز رهائن في بلدة بلانياك جنوبي البلاد.

باريس — سبوتنيك. وبحسب صحيفة "لوباريسيان" الفرنسية قام شخص يقود دراجة نارية بالدخول إلى أحد المقاهي حيث احتجز خمسة أشخاص كرهائن قبل أن تحاصر الشرطة المكان.

🔴Voici les premières images du RAID 31 (Toulouse) déployés à Blagnac à l’occasion de la prise d’otages de 4 personnes par un individu depuis 16h15. Ils ont déployé leur bouclier Bali Ramsès avec un panneau central, 2 orientables et les rampes d’éblouissement Extrem’Vision. pic.twitter.com/jpGhkIs7TT — RAID Unité Spéciale (@raid_fipn) May 7, 2019

وبعد مفاوضات مع الشرطة أطلق الرجل النار على الشرطة التي ما زالت تحاصر المكان.

وبحسب صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية نقلا عن مصادر قضائية فإن عملية احتجاز الرهائن لا تحمل طابعا إرهابيا بحسب المعلومات الأولية.