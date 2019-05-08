الشرطة الأمريكية تعلن مقتل طالب في إطلاق نار داخل مدرسة بولاية كولورادو

قالت السلطات الأمريكية إن حادث إطلاق النار الذي وقع بالقرب من مدرسة داخل مدرسة في مدينة دنفر بولاية كولورادو غرب الولايات المتحدة أسفرت عن مقتل طالب واحد وإصابة ثمانية آخرين أمس الثلاثاء.

وقال قائد شرطة مقاطعة دوغلاس، توني سبورلوك، إنه تم القبض على اثنين من المشتبه بهم بعد إطلاق النار، مضيفا أن "المشتبه بهم من الطلاب في المدرسة، الأول ذكر بالغ والآخر يعتقد أنه حدث".

It is with extreme sadness that we can confirm that 1 student at the STEM School was killed in today’s #stemshooting incident. The immediate family has been notified. Douglas County Coroner Jill Romann has not officially identified the student is stating it’s an 18 year old male. — DC Sheriff (@dcsheriff) May 8, 2019

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة إصابة 8 أشخاص على الأقل بجروح في إطلاق النار مشيرة إلى أنها ما زالت تطارد مطلق أو مطلقي النار.

وقال قائد شرطة ضاحية دوغلاس في تغريدة على تويتر إن "الوضع لا يزال يتطوّر"، مشيرا إلى أن عناصره ما زالوا يطاردون مطلق أو مطلقي النار.

وأضاف مكتب قائد الشرطة على تويتر إن إطلاق النار وقع في مدرسة للعلوم والتكنولوجيا في حي هايلاندز على بعد 40 كيلومترا جنوبي دنفر.

وبحسب تقارير لوسائل إعلام أمريكية، فإن مطلقي النار في المدرسة عددهم ثلاثة تم القبض على اثنين منهم ولا يزال الثالث طليقا.

وتستقبل المدرسة تلامذة من صفوف رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.