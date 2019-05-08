روحاني يعلن أن إيران تتوقف عن بيع الماء الثقيل واليورانيوم المخصب

وقال الرئيس خلال خطاب بث على قناة "برس تي في": "ستعلق إيران بيع اليورانيوم المخصب والماء الثقيل، وسيستمر التعليق 60 يومًا مؤكدا على أن "إيران ستقوم بخطوتين أخرتين إذا لم تأت الدول الأعضاء في الاتفاق إلى طهران وتقوم بسد الخلل والفجوة بيننا وبينهم.
وأشار روحاني إلى أن "الأوروبيين وعدونا بملء فراغ انسحاب واشنطن ولم يفوا بالتزاماتهم".
وكان روحاني قال في وقت سابق إن طهران بعثت يوم الأربعاء بخمس رسائل إلى الدول الأعضاء حول الاتفاق على البرنامج النووي الإيراني لتعليق تنفيذ جزء من الالتزامات.
في وقت سابق، ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية أن روحاني قد يعلن عن الإجراءات الجوابية يوم الأربعاء فيما يتعلق بالانسحاب الأمريكي العام الماضي من الصفقة النووية. ووفقا لها، فإن الخطة، التي يمكن أن يعلنها روحاني، لا تعني في الوقت الحالي انسحاب إيران من الاتفاق النووي، ومع ذلك، فقد يكون هذا إنهاء جزئيًا للوفاء الإيراني بالتزاماتها بموجب الاتفاق.
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