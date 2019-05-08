عاصفة رملية تغرق أستراليا في الظلام (فيديو)

واستمرت العاصفة لمدة 20 دقيقة. لم ترد تقارير عن أي حوادث بسبب الظروف الجوية. وفقا للسكان المحليين، كانت أقوى عاصفة في ميلدورا في السنوات الأربعين الماضية، بحسب موقع "ريدوس".
في نهاية يوليو 2018، اجتاحت عاصفة رملية ضخمة على ارتفاع أكثر من 50 متر مدينة غولمود الصينية في مقاطعة تشينغهاي. وكانت سرعة الرياح أكثر من 20 مترا في الثانية الواحدة.
Impressive vision of the dust storm that moved through #Mildura airport at 5pm. Wind gusts reached 57 km/h in the storm, while #Walpeup had gusts to 87 km/h and #Hopetoun hit 85 km/h. A severe weather warning is current for the #Mallee: https://t.co/N1uhs307nn #VicWeather pic.twitter.com/5otLZEVeqG— Bureau of Meteorology, Victoria (@BOM_Vic) May 7, 2019
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