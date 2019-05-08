عاصفة رملية تغرق أستراليا في الظلام (فيديو)

ضربت عاصفة رملية قوية مدينة ميلدورا، الواقعة في الجزء الشمال الشرقي من ولاية فيكتوريا الأسترالية. وحولت الغبار والرمال مع رياح تبلغ سرعتها 87 كم/ ساعة النهار إلى الليل.

واستمرت العاصفة لمدة 20 دقيقة. لم ترد تقارير عن أي حوادث بسبب الظروف الجوية. وفقا للسكان المحليين، كانت أقوى عاصفة في ميلدورا في السنوات الأربعين الماضية، بحسب موقع "ريدوس".

في نهاية يوليو 2018، اجتاحت عاصفة رملية ضخمة على ارتفاع أكثر من 50 متر مدينة غولمود الصينية في مقاطعة تشينغهاي. وكانت سرعة الرياح أكثر من 20 مترا في الثانية الواحدة.