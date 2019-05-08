الصحة الأفغانية: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم في كابول إلى 18 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية ارتفاع عدد المصابين في الانفجار، الذي وقع صباح اليوم في وسط العاصمة كابول، إلى 18 شخصا.

كابول- سبوتنيك وقالت الصحة الأفغانية، في بيان اليوم الأربعاء، "ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم في كابول إلى 18 مصابا".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق من اليوم إصابة 9 أشخاص في انفجار استهدف منظمة دولية في العاصمة، وتنبته حركة "طالبان".

وكان المتحدث باسم شرطة كابول، بصير مجاهد، قد أكد وقوع انفجار في منطقة شهر ناو بوسط العاصمة الأفغانية كابول.

وقالت وسائل إعلام محلية، اليوم الأربعاء، "وقع انفجار في مدينة كابول في منطقة شهر ناو، لكن المعلومات المتعلقة بالإصابات أو الوفيات ليست متوفرة بعد".