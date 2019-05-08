الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس بوتين بعيد النصر

أرسل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقيتي تهنئة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة عيد النصر على النازية.

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم الشعب السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوتين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان تهنئة للرئيس الروسي، معبّرا فيها عن أطيب التهاني بالصحة والسعادة له ومزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب روسيا الاتحادية.

القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده pic.twitter.com/t5Ric7P172 — وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 8, 2019

وتحتفل روسيا في الـ 9 من أيار/مايو بالذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.