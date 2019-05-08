الملك سلمان وولي العهد يهنئان الرئيس بوتين بعيد النصر

وأعرب الملك سلمان باسمه واسم الشعب السعودي عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبوتين ولحكومة وشعب روسيا الاتحادية الصديق اطراد التقدم والازدهار.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان تهنئة للرئيس الروسي، معبّرا فيها عن أطيب التهاني بالصحة والسعادة له ومزيد من التقدم والازدهار لحكومة وشعب روسيا الاتحادية.
القيادة تهنئ رئيس روسيا الاتحادية بذكرى يوم النصر لبلاده pic.twitter.com/t5Ric7P172— وزارة الخارجية 🇸🇦 (@KSAMOFA) May 8, 2019
وتحتفل روسيا في الـ 9 من أيار/مايو بالذكرى الـ 73 للنصر في الحرب الوطنية العظمى.
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