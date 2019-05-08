هانت وبومبيو يحذران إيران من امتلاك السلاح النووي

وصف وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، اليوم الأربعاء، قرار إيران تعليق التزامات في الاتفاق النووي بالخطوة غير المرحب بها، بينما دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى التريث لمعرفة تداعيات قرار طهران الأخير لاتخاذ الموقف المناسب.

القاهرة- سبوتنيك. وقال هانت، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي بومبيو، في لندن إن "إعلان إيران اليوم هو خطوة غير مرحب بها"، مشيرا إلى أن الاتفاق النووي الإيراني هو إنجاز مهم للدبلوماسية الغربية".

© AP Photo / Alexander Zemlianichenko بريطانيا: ستكون هناك عواقب على إيران إذا خرقت الاتفاق النووي

وتابع: "ألح على إيران أن تمعن النظر وتفكر قبل انتهاك الاتفاق فهذا ليس في مصلحتنا"، مشددا "نتفق أنا وبومبيو أن تحول إيران لدولة نووية سيكون نكسة للعالم والمنطقة".

بينما قال بومبيو: "سوف نرى ما هي الأفعال التي ستقوم بها إيران فرسالتها كانت ضبابية، وبناء على أفعالها سنتخذ القرار الصائب".

وشدد بومبيو على تصميم واشنطن على معاقبة الدول التي تنخرط في معاملات مالية مع إيران قائلا، "لا مشكلة مع الآلية الأوروبية التي تستخدم لغرض المساعدات الإنسانية، لكن الدول التي تنخرط في معاملات تجارية ومالية مع إيران سنوقع عقوبات عليها".

وكانت إذاعة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الرسمية قد أعلنت، اليوم الأربعاء، إن إيران أبلغت سفراء المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا بقرارها التوقف عن تنفيذ "بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015، وفقا لوكالة "رويترز".

وسلمت رسالة من الرئيس حسن روحاني إلى مبعوثي تلك الدول التي لا تزال ملتزمة بالاتفاق رغم انسحاب الولايات المتحدة الأحادي منه العام الماضي.

كما دعا المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سفراء بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا لدى بلاده إلى اجتماع في مقر الخارجية الإيرانية وسلمهم رسالة إلى حكومات بلدانهم، تتعلق بتوقف طهران عن تنفيذ بعض التزاماتها" بموجب الاتفاق النووي.

وقالت الخارجية في بيان: "صباح اليوم قام المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدعوة سفراء الدول الخمس في طهران (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والصين وروسيا) إلى اجتماع في مقر الخارجية الإيرانية وسلمهم رسالة إلى حكومات بلدانهم، جاء فيها، أن طهران قررت إيقاف بعض تعهداتها في الاتفاق النووي".

فضلا عن ذلك أشارت الخارجية الإيرانية إلى أن وزير خارجيتها محمد جواد ظريف أرسل رسالة أخرى إلى منسقة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، موغريني وأبلغها فيها تفاصيل الإجراءات التي سوف تقوم بها بلاده حيال الاتفاق النووي اليوم، وقال ظريف في رسالته لموغريني إن هذه الرسالة تعتبر جزءا من التنسيق بيننا وبين أعضاء الاتفاق النووي.

ولكن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أكد أن بلاده لن تخرج من الاتفاق النووي لكنها ترى من المصلحة عدم تنفيذها لبعض التزاماتها التي أجرتها طواعية بالاتفاق، وذلك لعدم وقوف أوروبا بوجه الضغوط الأمريكية.

ونقل التلفزيون الإيراني تصريحات الوزير ظريف، اليوم الأربعاء، لدى وصوله إلى العاصمة الروسية موسكو "أن الإجراءات الإيرانية القادمة ستكون ضمن إطار الاتفاق النووي كاملا، وأن طهران لن تخرج من الاتفاق…والجمهورية الإسلامية تعمل ضمن إطار الاتفاق النووي كاملا وهي فرصة للأعضاء الباقين ليعملوا بالتزاماتهم ولا يكتفوا بإصدار البيانات…إيران لن تخرج من الاتفاق النووي".

وأوضح وزير الخارجية الإيراني أنه سيجري مفاوضات رسمية مع نظيره الروسي حول الاتفاق النووي، مضيفا أن هذه المفاوضات تأتي في الذكرى الأولى لخروج أمريكا من هذا الاتفاق.