ماكرون: ندعم حكومة الوفاق الليبية ويجب وقف إطلاق النار دون شروط

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعم فرنسا لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا واستكمال التعاون معها، في ظل معارك تخوضها قوات الوفاق مع قوات الجيش الليبي في طرابلس منذ أوائل الشهر الماضي.

باريس — سبوتنيك. وبحسب بيان للإليزيه، اليوم الأربعاء 8 مايو / أيار، أكد ماكرون، في أثناء لقائه مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، أهمية توسيع وتعزيز الحوار مع كل مكونات المجتمع الليبي في الشرق والجنوب والغرب ومع المجتمع المدني أيضا".

© AFP 2019 / Mahmud Turkia الجيش الوطني الليبي يعلن استهداف عدة مواقع جنوب العاصمة طرابلس

وتابع البيان أنه تم خلال اللقاء "تقديم اقتراح للقيام بتقييم لتصرفات المجموعات المسلحة خلال الأيام المقبلة، وضمنها تلك التي تنبثق عن حكومة الوفاق وذلك بالتعاون مع الأمم المتحدة "، كما "تم التأكيد على ضرورة محاربة أي عمل إرهابي".

وذكر ماكرون بأن "الحل العسكري ليس حلا للصراع" كما حث على "وقف إطلاق النار من دون شروط مسبقة من أجل وقف الهجوم على طرابلس".

وتم تقديم اقتراح "بترسيم خط وقف إطلاق النار تحت إشراف أممي من أجل تحديد الإطار بدقة"، بحسب ما جاء في البيان.

وشدد ماكرون على ضرورة حماية المدنيين، معلنا عن دعم فرنسا لجهود المبعوث الأممي غسان سلامة من أجل وقف الأعمال العدائية واستئناف الحوار لكي ينعم الشعب الليبي بالسلام والأمن.

وذكر ماكرون بالجهود التي تقوم بها فرنسا منذ سنتين من أجل جمع الفرقاء الليبيين حول حل سياسي يؤدي لانتخابات"، معلنا عن رغبة فرنسا ببناء السلام في ليبيا تحت راية الأمم المتحدة".