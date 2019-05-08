عراقجي: سننسحب من الاتفاق النووي تدريجيا

أكد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران لم تنسحب من الاتفاق النووي حتى الآن، لكنه خيار مطروح وسوف تُقدم عليه تدريجيا.

طهران — سبوتنيك. وقال عراقجي للتلفزيون الإيراني، مساء اليوم الأربعاء: "لا يمكن لأي دولة أن تتهم إيران بالخروج من الاتفاق النووي أو نقضه، لأن جميع إجراءات إيران ومنها التي أعلنت اليوم هي من ضمن بنود الاتفاق النووي".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich ترامب يعرب عن أمله في عقد اجتماع مع القادة الإيرانيين

وتابع عراقجي: "في الثلاث سنوات ونصف الماضية، لم نوقف تخصيب اليورانيوم ولم نتجاوز تخصيب 300 كيلوغرام..كما نحن ملتزمون حاليا بعدم إيصال التخصيب إلى 20%".

وأكد نائب وزير الخارجية الإيراني أن إعادة قرارات مجلس الأمن ضد إيران هو خط أحمر بالنسبة لطهران، قائلا:" فرصة الستين يوم الذي منحتها إيران لأعضاء الاتفاق النووي للالتزام بتعهداتهم إذا ما قام أحد الأعضاء أو أميركا بالعودة إلى مجلس الأمن أو قاموا بفرض قرارات مجلس الأمن القديمة على إيران أو فرضوا قرارات جديدة سيكون ردنا قطعي وثابت والاتفاق النووي يعتبر منتهي".

وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأميركي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنه الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأربعاء.

وتم إبلاغ القرار رسميا، صباح الأربعاء، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق وزارة الخارجية الإيرانية.

وأفاد البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، وقع مرسوما تنفيذيا بشأن فرض عقوبات على إنتاج المعادن في إيران.