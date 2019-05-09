السلطات الفنزويلية تعتقل مساعد غوايدو

قامت الاستخبارات الفنزويلية، اليوم الخميس، باعتقال نائب رئيس الجمعية الوطنية ادغار زمبرانو المعارض لنظام مادورو في العاصمة الفنزويلية كراكاس.

وبعد الاعتقال علق المعارض الفنزويلي خوان غوايدو على حسابه على تويتر قائلا "أننا نحذر شعب فنزويلا والمجتمع الدولي، فالنظام قام بخطف النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية. إنّهم يحاولون تدمير القوة التي تمثل جميع الفنزويليين، لكنهم لن ينجحوا في ذلك".

Alertamos al pueblo de Venezuela y la comunidad internacional:



El régimen secuestró al primer vicepresidente de la @AsambleaVE @edgarzambranoad.



Intentan desintegrar el poder que representa a todos los venezolanos, pero no lo van a lograr. pic.twitter.com/pA7vvV2nbu — Juan Guaidó (@jguaido) May 8, 2019

ومن جهة أخرى وجهت المحكمة العليا في فنزويلا الاتهام إلى ثلاثة نواب في الجمعية الوطنية لدعمهم ومشاركتهم في معارضة خوان غوايدو.