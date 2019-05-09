اليابان تعرض أسرع قطار في العالم

نقلت صحيفة يابانية "إيوميوري"، أن سرعة القطار الجديد "ألفا-إكس" تبلغ 360 كم في الساعة.

وحسب بيانات الصحيفة سيكون هذا القطار الأسرع في البلاد، بعد القطارات التي طورتها شينكانسن وسرعتها 320 كم في الساعة.

وستتطلق شركة السكك الحديدية "JR East" القطار مرتين في الأسبوع بين محطتين سينداي وشين أوموري.

ويتميز القطار بهيكل فضي اللون، وخطين أخضرين يمتدان على طول القطار، من حرف "Х".

وستعمل مثل هذه القطارات عام 2030 بين المناطق الشمالية الشرقية في جزيرة هونشو وهوكايدو.