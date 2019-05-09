اليابان تعرض أسرع قطار في العالم

وحسب بيانات الصحيفة سيكون هذا القطار الأسرع في البلاد، بعد القطارات التي طورتها شينكانسن وسرعتها 320 كم في الساعة.
ひとりごと— シャオリーノ (@G3YXbKpR9ppdYVY) May 9, 2019
JR東日本の新型試験車『ALFA-X』が完成したようだ
やはり鼻の長さはケタ違いのように感じる
自分が見られるのはもう少し先だ
ではここで、記事のALFA-X画像に似た角度で撮った #N700S ４枚と比較してみましょう
JR東日本とJR東海での高速化への考え方の違いが解りますか？ https://t.co/ddveqHD4nn pic.twitter.com/0cyTmlJ50a
وستتطلق شركة السكك الحديدية "JR East" القطار مرتين في الأسبوع بين محطتين سينداي وشين أوموري.
ويتميز القطار بهيكل فضي اللون، وخطين أخضرين يمتدان على طول القطار، من حرف "Х".
وستعمل مثل هذه القطارات عام 2030 بين المناطق الشمالية الشرقية في جزيرة هونشو وهوكايدو.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)