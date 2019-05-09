توقعات بفوز الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا في الانتخابات

تشير عمليات الفرز الأولية للأصوات في جنوب أفريقيا إلى أن حزب الحاكم سيحتفظ بالسلطة بعد الانتخابات التي أجريت أمس الأربعاء، لكن محللين يقولون إن نصيبه من الأصوات قد ينخفض إلى ما دون 60 في المئة للمرة الأولى منذ نهاية حكم الأقلية البيضاء.

وجرى فرز أكثر من أربعة ملايين صوت من بين أصوات 26.8 مليون ناخب مسجل، وفي الانتخابات البرلمانية حصل حزب المؤتمر على 55 في المئة من الأصوات بينما حصل حزب المعارض الرئيسي على نحو 26 في المئة ونال حزب اليساري نحو تسعة في المئة من الأصوات.

ويصوت المواطنون في جنوب أفريقيا لاختيار برلمان جديد وتسعة مجالس إقليمية واستنادا إلى النتائج المبكرة، وتوقع موقع "نيوز24" على الإنترنت أن حزب المؤتمر سيفوز بما بين 56 و59 في المئة من الأصوات النهائية، بحسب "رويترز".

وصرح داوي شولتز محلل الموقع المتخصص في شؤون الانتخابات، إن نصيب الحزب الحاكم من الأصوات انخفض بسبب ضعف الإقبال على المشاركة وتراجع الدعم بين الناخبين من الأغلبية السوداء.

وقال شولتز "انخفاض الدعم من الناخبين السود مشكلة كبيرة لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي. هذا يظهر في أرقامنا في مدن جواتنج وكوازولو-ناتال. في 2014 حصل الحزب على 80 في المئة من أصوات الناخبين السود لكن يبدو أنه هذا العام سيحصل على 75 في المئة في النهاية".

والجدير بالذكر أن الاقتراع يأتي بعد 25 عاما على قيادة الزعيم التاريخي نيلسون مانديلا الحزب إلى السلطة في أول انتخابات اعتبرت نهاية للفصل العنصري.