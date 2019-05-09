ترامب يعتزم ترشيح باتريك شاناهان وزيرا للدفاع

أفاد البيت الأبيض اليوم الخميس أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتجه لترشيح القائم بأعمال وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، وزيرا للدفاع.

وذكرت "رويترز" أن البيت الأبيض أكد اليوم الخميس أن الرئيس دونالد ترامب يعتزم ترشيح القائم بعمل وزير الدفاع باتريك شاناهان، وهو مدير تنفيذي سابق لشركة بوينغ، وزيرا للدفاع.

© REUTERS / Kevin Lamarque ترامب يعين باتريك شاناهان قائما بأعمال وزير الدفاع خلفا لجيمس ماتيس

وبحسب الوكالة فإن ترامب يخالف بذلك العرف السائد باختيار وزيرا للدفاع سبق له العمل في شركة دفاعية كبرى.

وأضافت الوكالة أن شاناهان يخضع حاليا للتحقيق من جانب المفتش العام لوزارة الدفاع الأمريكية في مزاعم أنه طلب معاملة تفضيلية من "بوينغ" عندما كان يعمل بالبنتاغون لكن تمت تبرئته من ارتكاب أي مخالفات.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن تعيين باتريك شاناهان، نائب وزير الدفاع، قائما بأعمال وزير الدفاع بداية من 1 يناير / كانون الثاني 2019.

وكتب ترامب على "تويتر" يوم الأحد 23 ديسمبر/ كانون الأول 2018: "أشعر بسعادة عندما أعلن تعيين شاناهان، قائما بأعمال وزير الدفاع المستقيل"، مضيفا: "قام بعمل عظيم وحقق إنجازات كبيرة خلال فترة عمله نائبا لوزير الدفاع".

وأضاف: "سيصبح وزيرا رائعا"، في إشارة إلى قيامه بمهام وزير الدفاع المستقيل جيمس ماتيس، الذي أعلن استقالته الخميس الماضي، على خلفية خلافات في الآراء بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.