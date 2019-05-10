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    حاملة طائرات أمريكية من طراز نيميتز

    موقع استخباراتي إسرائيلي يرصد السبب وراء التلاسن الإيراني الأمريكي

    © AFP 2019 / LINH PHAM
    العالم
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    كشف موقع استخباراتي عبري النقاب عن السبب وراء التلاسن الإيراني الأمريكي خلال الساعات القليلة الماضية.

    وذكر الموقع الإلكتروني الاستخباراتي العبري "ديبكا"، مساء أمس، الخميس، أن السبب وراء التلاسن الأمريكي الإيراني الأخير هو مقولة الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن بلاده ستواصل تخصيب مخزون اليورانيوم في الداخل، بدلا من بيعه إلى الخارج.

    مايك بومبيو
    © REUTERS / POOL
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    وأورد الموقع الاستخباراتي أن الرئيس روحاني هدد أيضا باستئناف إنتاج يورانيوم عالي التخصيب، خلال 60 يوما، مدعيا أن طهران تقوم بتخصيب اليورانيوم بنسبة ـ ربما ـ تتجاوز 20 %، فضلا عن احتمال استئناف إيران لأنشطة مفاعل آراك النووي.

    وأشار الموقع الاستخباراتي العبري، وثيق الصلة بجهاز الموساد الإسرائيلي، إلى أن الإدارة الأمريكية أعلنت أنها لن تسمح بإعادة تشغيل طهران لبرنامجها النووي.

    ويشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تسير على طريق المواجهة مع إيران، في ضوء تصعيد متبادل، حيث يسعى كل منهما لاستعراض قوته العسكرية.

    وكانت إيران قد قررت تعليق بعض تعهداتها في الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى، بعد عام على القرار الأمريكي الانسحاب من هذا الاتفاق، بحسب ما أعلنته وزارة الخارجية الإيرانية، أول أمس، الأربعاء.

    وتم إبلاغ القرار رسميا، في طهران، لسفراء الدول التي لا تزال موقعة على الاتفاق، وهي ألمانيا والصين وفرنسا وبريطانيا وروسيا، وفق الوزارة.

     

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    الكلمات الدلالية:
    روسيا, بريطانيا, الصين, ألمانيا, رئيس وزراء فرنسا, الرئيس الإيراني حسن روحاني, الرئيس الأمريكي دونالد ترامب, أمريكا, إيران
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