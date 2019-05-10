بومبيو يدعو لإطلاق سراح نائب رئيس البرلمان الفنزويلي المعارض

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تطالب بالإفراج الفوري عن النائب الأول لزعيم المعارضة، خوان غوايدو في البرلمان، إدغار زامبرانو، الذي تم اعتقاله في وقت سابق.

واشنطن- سبوتنيك. وقال بومبيو في بيان: "هذه خطوة غير مقبولة وغير قانونية".

وأضاف: "يجب الإفراج عن زامبرانو فورا".

هذا وفي وقت سابق، أعلن رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية في فنزويلا، ديوسدادو كابيلو اعتقال زامبرانو، باعتباره أحد قادة عصابة الانقلاب على السلطة الذي وقع في البلاد بتاريخ 30 نيسان / أبريل.

يذكر أن الأزمة في فنزويلا تصاعدت منذ 23 كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إعلان رئيس الجمعية الوطنية في البلاد، خوان غوايدو، نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد، بما يتناقض مع الانتخابات التي جرت في العام الماضي، وفاز فيها الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو.

وحاولت المعارضة في فنزويلا في 30 نيسان/أبريل الفائت، القيام بانقلاب نظام السلطة في البلاد، إذ تجمع رئيس البرلمان، خوان غوايدو وأنصاره في كاراكاس أمام قاعدة "كارلوتا" العسكرية.

وسبق لغوايدو أن دعا شعب فنزويلا والجيش إلى النزول إلى الشوارع لإكمال عملية "الحرية" للإطاحة بالرئيس الشرعي، نيكولاس مادورو. وأعلن رئيس الدولة ووزير الدفاع عن ولاء القوات المسلحة للسلطات الشرعية. وأعلنت السلطات عن فشل محاولة الانقلاب، وأمر مادورو البدء التحقيق في أحداث 30 نيسان/ أبريل.