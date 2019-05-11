ليو: الصين سترد على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية

صرح نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه، اليوم السبت، أن بلاده سترد على أحدث زيادة في الرسوم الجمركية الأمريكية، مؤكدا أن خطوات واشنطن بهذا الصدد لا تساعد على حل قضايا التجارة الثنائية.

موسكو — سبوتنيك. وقال ليو خه: "لدى الطرفين في الوقت الحاضر تفاهم مشترك حول العديد من القضايا، لكن بصراحة، هناك خلافات، ونعتقد أنها تتعلق بشكل أساسي بأهم القضايا الأساسية. كل دولة لديها قضايا أساسية مهمة، ونحن لا يمكننا تقديم تنازلات بهذا الصدد".

وأضاف ليو خه: "أوضح الطرفان أولاً وقبل كل شيء المواقف بشأن العديد من القضايا، وناقشوا مضمون المزيد من المشاورات. لذلك، لا أعتقد أن المفاوضات قد تم تقويضها. هذه اختلافات بسيطة عادية تنشأ خلال المفاوضات. هذا أمر لا مفر منه".

وأشار ليو خه، إلى أن الصين مجبرة على اتخاذ تدابير رد بشأن زيادة الولايات المتحدة الرسوم الجمركية.

وقال ليو خه: "إذا رفعت الولايات المتحدة الرسوم، فعلينا أن نرد عليها. بالطبع، نأمل أن تحافظ الولايات المتحدة على الهدوء، ثم الصين ستتخذ نفس الموقف، لا يمكننا إظهار الغضب إلى ما لا نهاية".