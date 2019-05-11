سفير فنزويلي: سوريا وفنزويلا تقفان في خندق واحد

وعبر السفير خلال لقائه السفير السوري في كوبا إدريس ميا عن شكر وتقدير بلاده لموقف سوريا الداعم لفنزويلا والرافض لمحاولات الولايات المتحدة الأمريكية المستمرة الهادفة للإطاحة بحكومتها الشرعية، كما نقلت وكالة "سانا".
وشدد تشافيز أنه وبالرغم من كل التحديات التي تواجهها بلاده فستبقى إلى جانب سوريا قيادة وشعبا معربا عن تضامنه الكامل مع سوريا في حربها ضد الإرهاب.
بدوره أكد السفير ميا أن ما يحصل الآن في فنزويلا مشابه لما حصل في سوريا وهدفه الهيمنة والسيطرة على الدول ومصادرة قرارها الوطني المستقل ونهب مواردها وثرواتها.
وأشار ميا إلى أنه وكما أفشلت سوريا ما كانت تصبو إليه الإمبريالية العالمية وأدواتها في المنطقة بفضل صمود وتضحيات جيشنا الباسل وحكمة وشجاعة قيادته فإن فنزويلا البوليفارية ستفشل مخططات الولايات المتحدة ومحاولاتها الانقلاب على الشرعية تمهيدا لسرقة ونهب مواردها وثرواتها الطبيعية بفضل التفاف الشعب والجيش الفنزويليين حول الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته الشرعية.
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