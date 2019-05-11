زيلينسكي يقارن بوروشينكو بسائح يسرق النعال من الفندق

وقال زيلينسكي في خطابه، الذي بثته قناة NewsOne التلفزيونية، إن بوروشينكو يتصرف فقط لأجل مصلحته ويقوم بإجراء تغييرات نشطة في الدوائر الحاكمة الأوكرانية، على وجه الخصوص، في محاولة لتعيين رئيس للمجلس الوطني للإذاعة والتلفزيون تابع له، وقضاة المحكمة العليا، ويعين الجنرالات.

وطالب زيلينسكي النواب بتنصيبه كرئيس في 19 مايو/ أيار. وأشار الرئيس المنتخب حديثًا إلى أن هذه هي رغبة الشعب الذي يجب على أعضاء البرلمان الأوكراني أن يعملوا وفقًا لمصالحه.

© AFP 2019 / Sergei Supinsky زيلينسكي يعرب عن استعداده لمناقشة شروط جديدة للتعايش بين أوكرانيا و روسيا

وقال زيلينسكي: "هذا يذكرني بسائح في فندق مصري: غدًا إلى الوطن، الحقائب مغلقة، والغرفة منظفة، وينتظر الشخص المتعلم عادة نقله إلى المطار. لكن ليس بوروشينكو. إنه لا يتوقف، ويأخذ المناشف والنعال ويأخذ كل شيء من البوفيه. أطلب منكم: تسليم المفتاح، ودفع ثمن الميني بار — والمضي قدمًا! لا يزال عليكم المرور عبر الجمارك ومراقبة الجوازات".

وأشارت بدورها إدارة بوروشينكو أن الرئيس الحالي للدولة هو المسؤول عن الوضع في البلاد حتى تنصيب الرئيس المنتخب حديثا.

وقالت الإدارة "أوكرانيا ليست غرفة في فندق مصري، كما يبدو للسيد زيلينسكي".

وقام بوروشينكو في الأيام الأخيرة بالعديد من التغييرات. على وجه الخصوص، طرد يوري أليروف من منصب قائد الحرس الوطني وعين محله نيكولاي بالان. بالإضافة إلى ذلك، وغير بوروشينكو قائد العملية العسكرية في دونباس: ألكساندر سيرسكي محل سيرجي نايف. كما بدل رئيس الحرس الرئاسي، وعين 38 قاضيا في المحكمة العليا لمكافحة الفساد وعضو جديد في المجلس الوطني لأوكرانيا. بالإضافة إلى ذلك، منح لقب "بطل أوكرانيا" لرئيس إدارة أمن الدولة فاسيلي غريتساك ورتبة الجنرال لعدة جنود.

يصر زيلينسكي على تنصيبه في 19 مايو أيار. ومع ذلك، في فصيل "بيوتر بوروشينكو " يقترحون إجراء التنصيب الرسمي في 1 يونيو حزيران. سيتم تحديد الموعد النهائي من قبل البرلمان الأوكراني في الأسبوع القادم.

وفقًا للقوانين الأوكرانية، يجب أن يتم التنصيب في موعد لا يتجاوز 30 يومًا بعد الإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات الرئاسية من قبل لجنة الانتخابات المركزية ونشر البيانات في صحيفة "غولوس أوكرانيا" (صوت أوكرانيا)، وبالتالي فإن الموعد النهائي لعقد الحفل هو 3 يونيو.

في 30 أبريل، اعترفت لجنة الانتخابات المركزية الأوكرانية رسميًا بأن زيلينسكي هو الفائز في الجولة الثانية من الانتخابات. حصل على تأييد أكثر من 73 بالمائة من الناخبين. حصل بوروشينكو على أقل من 25 بالمائة من الأصوات.