مقطع مصور لتدريبات الجيش الصيني يثير السخرية على مواقع التواصل (فيديو)

نشرت صحيفة "People’s Daily" الصينية الحكومية، مقطعا مصورا لجنود جيش التحرير الشعبي الصيني، تباهت فيه بـ"الروح القوية للغاية" لمشاركين في تدريبات لتخطي الحواجز.

الصحيفة الصينية لم تعلم بأن المقطع المصور الذي نشرته سيحصد كما هائلا من السخرية، ووجاء في تغريدة للصحيفة مصحوبة بفيديو الجنود:"هذه هي الروح القوية للغاية لجيش التحرير الصينى الشعبي. لا يخشون شيئا".

ويظهر المقطع المصور عددا من عناصر الجيش وهم يرتدون خوذة وسترة ذات أحمال، ويُلقون بأنفسهم في حفرة ممتلئة بالمياه وسط أصوات طلقات الرصاص.

This is the incredibly strong soldier morale of China’s PLA. 🇨🇳They fear nothing. pic.twitter.com/AZeMaTzhuC — People's Daily, China (@PDChina) ٨ مايو ٢٠١٩

ونشر عدد من قدامى محاربي الجيش الأمريكي تغريدات ساخرة، كمايك جلين، الذي غرد قائلا "قفز في حفرة مليئة بالمياه! ذلك هو نفس جرأة البطل الأمريكي أودي مورفي وهو يمحو كتيبة من النازيين بينما يقف على دبابة محترقة! أنتم محقون في تفاخركم بشجاعته القتالية! أحييكم!".

He jumped into a hole filled with water! That's some "Audie Murphy wiping out a battalion of Nazis while standing on a burning tank" level of bravery! You are right to boast of his martial prowess! I salute you! — (((Mike Glenn))) (@mrglenn) ٨ مايو ٢٠١٩

في وقت وصف مغرد آخر هذه التدريبات "بأن هذه التدريبات تخص الجنود الذين يحاولون العودة إلى الثكنات وهم ثملين".