بشأن الهجرة... البنتاغون يبحث خطة طويلة المدى لدعم سياسات ترامب

وتوجه شاناهان إلى ماكالين في ولاية تكساس للقاء المسؤولين عن الحدود، وتفقد منشأة مخصصة للتعامل مع طلبات الهجرة ومركزا لدوريات الحدود. وذلك بحسب وكالة "رويترز".
وقال البنتاغون، أمس الجمعة، إن شاناهان اعتمد تحويل 1.5 مليار دولار لبناء ما يزيد على 130 كيلومترا من الحواجز على الحدود مع المكسيك، ضمن مشروع يتم تنفيذه على مراحل، بسبب عدم حصول ترامب على موافقة الكونغرس على تمويل كامل لبناء الجدار الحدودي.
ويحرص ترامب على أن يكون للجيش الأمريكي دور أكبر فيما يتعلق بالحدود الأمريكية المكسيكية. ورغم انتقاد عدد من أعضاء الكونجرس، فإن مسؤولين في البنتاغون قالوا إنهم يتطلعون لوضع خطة أطول أمدا للدعم.
وقال شاناهان لمجموعة صغيرة من الصحفيين المرافقين له أثناء زيارته للحدود، إن دعم الجيش لن يستمر "إلى أجل غير مسمى. إنه سيكون لفترة زمنية محدودة".
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