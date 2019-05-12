مبعوث الرئيس الأفغاني للسلام يبدأ جولة خارجية إلى ألمانيا والهند

كابول — سبوتنيك. وأشار بيان المجلس الأعلى للسلام، اليوم الأحد، بأن "داوود زاي سيلتقي خلال الزيارة مع مسؤولين كبار في ألمانيا وسيبحث معهم عملية السلام الأفغانية وتوسيع الإجماع الدولي حول مباحثات السلام".

والمحطة الثانية للوفد الأفغاني ستكون الهند، حيث من المقرر أن يلتقي بوزيرة الخارجية الهندية سوشما سوراج، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين، إذ سيبحث معهم ملف السلام في أفغانستان، وفقا للبيان.

وكان داوود زاي والذي يشغل 3 مناصب رسمية في آن واحد "مبعوث الرئيس الأفغاني للشؤون الإقليمية للسلام وأمين سر المجلس الأعلى للسلام وأخيراً رئيس اللويا جيرغا" سبق وأن زار في السابق باكستان والصين وإيران بهدف حشد الإجماع الإقليمي لدعم عملية السلام والمصالحة مع طالبان.

وتأتي الزيارة بعد أيام من انتهاء الجولة السادسة من المباحثات بين الولايات المتحدة الأميركية وحركة "طالبان" في الدوحة بقطر بغياب السلطات الرسمية في كابول، فيما أكد الطرفان تحقيق "تقدم" لا بأس به في بحث القضايا المطروحة للحوار وهي وضع جدول زمني للانسحاب القوات الأميركية من أفغانستان مقابل ضمان طالبان بعدم استخدام الأراضي الأفغانية منطقاً لتهديد الدول الأخرى.