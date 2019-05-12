تحطم طائرة على طريق سريع في بريطانيا

تعرضت طائرة صغيرة للتحطم على طريق مخصص للسيارات في بريطانيا بعد قيامها بهبوط اضطراري، مما أدى لإصابة ثلاثة من الركاب.

© REUTERS / STRINGER تحطم طائرة نقل ركاب في مطار يانغون الدولي ببنغلاديش(صور)

فبحسب صحيفة " تلغراف " البريطانية، فإن الطائرة أثارت موجة من الهلع على طريق في ويلز بعدما تصاعد منها الدخان وأوقفت حركة السير.

واصطدمت الطائرة أثناء هبوطها بكابلات كهربائية فوق الطريق.

وبحسب ماصرح به مصدر من الشرطة المحلية فإن الطائرة من طراز "إي 40" وبأن السلطات تلقت اتصالا حول الحادث حوالي الساعة الحادية عشر صباحا.